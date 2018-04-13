Мониторинговые данные авиационных ресурсов сообщают, что к берегам Сирии направлен самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов Sentinel R.1.

Самолет принадлежит Королевским ВВС Великобритании, передает Интерфакс-Украина.

Самолет используется для управления нанесения ракетных ударов.

Ранее сообщалось, что правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй приняло решение о необходимости дальнейших действий в связи с «шокирующей и варварской» химической атакой в сирийской Думе.

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