|Великобритания направила к Сирии самолет управления нанесением ударов
|13.04.2018 06:57
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Мониторинговые данные авиационных ресурсов сообщают, что к берегам Сирии направлен самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов Sentinel R.1.
Самолет принадлежит Королевским ВВС Великобритании, передает Интерфакс-Украина.
Самолет используется для управления нанесения ракетных ударов.
Ранее сообщалось, что правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй приняло решение о необходимости дальнейших действий в связи с «шокирующей и варварской» химической атакой в сирийской Думе.
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