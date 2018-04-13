Известный британский футбольный журнал World Soccer представил вариант из 500 лучших игроков мира в 2018 году. Об этом сообщает со ссылкой на сайт Worldsoccer.com.

Футболист киевского “Динамо” Виктор Цыганков и защитник “Шахтера” Богдан Бутко вошли в данный список.

Компании Украинская в этом списке составили такие известные футболисты, как Лионель Месси, Криштиану Роналду, Неймар, Мохамед Салах, Кевин Де Брюйне, Кейн, Генрих Мхитарян, Погба и многие другие звезды.

Наибольшую численность между клубов имеет “Бавария” — 18 человек, “Реал” — 16 футбоилстив, “Манчестер Сити” — 15, “Барселона” — 14, “Ювентус” — 13.

Представители британского журнала отметили, что сравнение игроков из разных лиг и континентов невозможно, и любой список лучших — непременно субъективен.

Примечательно, что не оказалось места в данном рейтинге для звездных легионеров УПЛ Фреду, Тайсону, а также лидерам сборной Украины Андрей Ярмоленко и Евгению Коноплянке.

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