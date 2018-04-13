Из-за решения судьи Печерского райсуда Олеси Батрин действительно любое постороннее лицо сможет заблокировать строительство частных домов.

Речь идет о деле, в рамках которого жительница Татьяна Пономаренко не может завершить строительство жилого дома, хотя имеет всю разрешительную документацию и является собственником земельного участка. Причина в том, что ей препятствует прежний руководитель одного из Интернет-провайдеров Борис Непомнящий, который проживает на той же улице, но не является соседом Пономаренко. Земельные участки Пономаренко и Непомящего не являются смежными, то есть истец и ответчик даже не соседствуют,передает со ссылкой на .

"Поэтому непонятно почему суд решил, что в этом деле нарушаются права истца и принял решение по обеспечению иска", - отмечает адвокат Виктория Скороход.

У противника строительства только одна жалоба - будет портить вид из окон. Но Пономаренко предлагает обратить внимание на госкадастр, из которого видно, что ее сосед сам захватил соседний земельный участок, на который не оформлено никаких имущественных прав.

По мнению адвоката, судья невнимательно отнеслась к этому делу и вынесла несправедливое решение, следствием которого станет очень опасный прецедент для других владельцев земельных участков. Поскольку получается, что любое заинтересованное постороннее лицо через предвзятый суд может заблокировать строительство частного дома, наложить арест на земельный участок, отключить жизненно необходимые коммуникации - свет, воду и коммуникации.

Рассмотрение этого дела в Печерском районном суде продолжится 16 апреля.

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