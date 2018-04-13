После Пасхальных праздников ситуация на фронте остается без изменений. Боевики продолжают свои провокационные обстрелы из различных видов оружия.

Одной из наиболее «горячих» точек остаются Пески, где стрельба не смолкала даже во время съемок сюжета Военного телевидения Украины, в котором бойцы ВСУ рассказали о текущей ситуации на вверенном им участке обороны, информирует svodka.net.

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