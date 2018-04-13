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Украина в ближайшие два года может выпустить еврооблигации на $4 млрд – НБУ
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13.04.2018 07:03
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В 2018 году Украина с помощью ценных бумаг привлечет в свой бюджет
$2,5 млрд, а в 2019-м – $1,5 млрд, спрогнозировал первый
заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб. В сентябре
2017 года Украина разместила 15-летние еврооблигации на $3 млрд
Фото: pixabay.com По прогнозам НБУ, в 2018 году с помощью ценных
бумаг в госбюджет поступят $2,5 млрд, а в 2019-м – $1,5 млрд.В
сентябре 2017 года Украина разместила 15-летние еврооблигации на $3
млрд под 7,375% годовых. Основными покупателями выступили инвесторы
из США (46%) и Великобритании (36%).Сотрудник аналитического центра
Atlantic Council, шведский экономист Андерс Аслунд заявил, что
сделка может затормозить реформы в Украине."Украина будет размещать
облигации на европейском рынке, пока не случится финансовый кризис.
Если же Украину постигнет финансовый кризис, он будет полностью
вызван действиями украинской власти", – заверил знаток.Аслунд
напомнил, что с 2011-го по 2012 год Украина уже торговала
еврооблигациями при тогдашнем президенте Викторе Януковиче, но
спроса на них не было.
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