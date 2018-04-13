В 2018 году Украина с помощью ценных бумаг привлечет в свой бюджет $2,5 млрд, а в 2019-м – $1,5 млрд, спрогнозировал первый заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб. В сентябре 2017 года Украина разместила 15-летние еврооблигации на $3 млрд Фото: pixabay.com По прогнозам НБУ, в 2018 году с помощью ценных бумаг в госбюджет поступят $2,5 млрд, а в 2019-м – $1,5 млрд.В сентябре 2017 года Украина разместила 15-летние еврооблигации на $3 млрд под 7,375% годовых. Основными покупателями выступили инвесторы из США (46%) и Великобритании (36%).Сотрудник аналитического центра Atlantic Council, шведский экономист Андерс Аслунд заявил, что сделка может затормозить реформы в Украине."Украина будет размещать облигации на европейском рынке, пока не случится финансовый кризис. Если же Украину постигнет финансовый кризис, он будет полностью вызван действиями украинской власти", – заверил знаток.Аслунд напомнил, что с 2011-го по 2012 год Украина уже торговала еврооблигациями при тогдашнем президенте Викторе Януковиче, но спроса на них не было. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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