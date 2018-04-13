Инцидент произошел около 2:00 в ночь на пятницу, 13 апреля.

Неизвестные попали в отдел продаж «Киевгорстроя», там, в частности, обнаружен хвостовик гранатомета.

Сразу возле отдела продаж «Киевгорстроя» расположен ресторан «Хмели-сунели», боковая часть которого также повреждена выстрелом.

Сообщается, что отстрелянный тубус гранатомета лежит через дорогу от здания. На тубусе спилили номера.

В Печерском отделении полиции Киева заявили, что около 02:00 ночи поступило сообщение о взрыве на улице Омеляновича-Павленко, туда безотлагательно отправилась оперативно-следственная группа.

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