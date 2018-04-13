Пару цитат для нытиков и скептиков: Главные новости от Олега Пономаря Пятница 13-ое. Что на десерт недели? МММ (Маттис, Мэй, Макрон) убеждают Трампа отдать приказ о нанесении удара по Сирии. Военные США, Франция и Британия готовы, информирует svodka.net. Пару вчерашних цитат для нытиков и скептиков:

— Постпред США в НАТО Кей Бейли Хатчисон: «Мы будем искать дальнейшие пути усиления отношений с Украиной. Хочу заверить, что мы будем рады такому членству Украины в НАТО».

Премьер Литвы: «Может, кто-то и сомневается, что Украина может стать членом Европейского союза или НАТО. Никому не позволяйте сомневаться в этом. Это только ваше право выбирать те союзы, в которых вы хотите быть». Бонус-новость:

Украина поможет Индии создать новый танк.

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