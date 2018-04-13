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Пару цитат для нытиков и скептиков: Главные новости от Олега Пономаря
13.04.2018 07:11
Пару цитат для нытиков и скептиков: Главные новости от Олега Пономаря

Пятница 13-ое. Что на десерт недели?

МММ (Маттис, Мэй, Макрон) убеждают Трампа отдать приказ о нанесении удара по Сирии. Военные США, Франция и Британия готовы, информирует svodka.net.

Пару вчерашних цитат для нытиков и скептиков:
— Постпред США в НАТО Кей Бейли Хатчисон: «Мы будем искать дальнейшие пути усиления отношений с Украиной. Хочу заверить, что мы будем рады такому членству Украины в НАТО».
Премьер Литвы: «Может, кто-то и сомневается, что Украина может стать членом Европейского союза или НАТО. Никому не позволяйте сомневаться в этом. Это только ваше право выбирать те союзы, в которых вы хотите быть».

Бонус-новость:
Украина поможет Индии создать новый танк.


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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