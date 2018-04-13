Пару цитат для нытиков и скептиков: Главные новости от Олега
Пономаря
Пятница 13-ое. Что на десерт недели?
МММ (Маттис, Мэй, Макрон) убеждают Трампа отдать приказ о
нанесении удара по Сирии. Военные США, Франция и Британия готовы,
информирует svodka.net.
Пару вчерашних цитат для нытиков и скептиков:
— Постпред США в НАТО Кей Бейли Хатчисон: «Мы будем искать
дальнейшие пути усиления отношений с Украиной. Хочу заверить, что
мы будем рады такому членству Украины в НАТО».
Премьер Литвы: «Может, кто-то и сомневается, что Украина может
стать членом Европейского союза или НАТО. Никому не позволяйте
сомневаться в этом. Это только ваше право выбирать те союзы, в
которых вы хотите быть».
Бонус-новость:
Украина поможет Индии создать новый танк.
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