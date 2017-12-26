Рождественский венок – это один из главных символов праздника.

Конечно, он довольно красивый и его можно повесить куда угодно. Но на самом деле, рождественский венок – это нечто более, чем просто украшение. Мы решили рассказать вам откуда он вообще появился и какой смысл рождественского венка, информирует news.eizvestia.com.

Рождественский венок: история возникновения

На самом деле есть несколько версий возникновения рождественского венка. Первая гласит, что язычники плели венки из вечно зеленых ветвей хвойных деревьев. Ну и венок, сделанный из остролиста, был положен на голову Иисуса Христа перед его распятием.

А вторая версия немного интереснее. Поверье гласит, что теолог Иоганн Вихерн брал к себе воспитанников из бедных семей. Дети постоянно спрашивали у него, когда же будет Рождество. Эти вопросы настолько надоели ему, что он взял деревянное колесо и украсил его четырьмя большими белыми свечами и девятнадцатью маленькими красного цвета. И в каждый будний день дети поджигали одну маленькую свечку, а в каждое воскресенье – большую. Когда на колесе оставалась одна белая свеча, ребята понимали, что на следующий день Рождество.

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Рождественский венок: какой его смысл

Традиционные венки всегда делают в форме круга. Эта фигура имеет множество значений как в христианской религии, так и в других — но практически всегда она связана с понятиями бесконечности или цикличности. Итак, значения круга в рождественском венке:

— Это постоянное присутствие бога.

— Цикличность времен года.

— Надежда на цикличность жизни.

— Надежда на вечную жизнь во Христе Спасителе.

— Бесконечная любовь к Богу и безграничную веру.

Так же цвета рождественского венка тоже считаются символичными. Таким образом, зеленый – это жизнь, ее течение, изменение и развитие. Красный цвет, соответственно, символизирует кровь Христа, пролитую им на Кресте.

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