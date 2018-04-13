Вокруг незаконного отеля на Андреевском спуске демонтировали забор,передает со ссылкой на .

Строительство отеля остановили, написал заместитель директора департамента благоустройства Тарас Панчий на своей странице в Facebook.

"В связи с нарушением законодательства в сфере благоустройства продолжается демонтаж забора", - говорится в сообщении.

По его словам, вопрос дальнейшего строительства гостиницы решат после рассмотрения проекта на градостроительном совете и получения разрешительных документов.

Все незаконно установленные временные сооружения тоже будут демонтированы, добавил Панчий.

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