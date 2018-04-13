|На Андреевском спуске снесли забор вокруг незаконного отеля
|13.04.2018 07:17
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Вокруг незаконного отеля на Андреевском спуске демонтировали забор,передает со ссылкой на .
Строительство отеля остановили, написал заместитель директора департамента благоустройства Тарас Панчий на своей странице в Facebook.
"В связи с нарушением законодательства в сфере благоустройства продолжается демонтаж забора", - говорится в сообщении.
По его словам, вопрос дальнейшего строительства гостиницы решат после рассмотрения проекта на градостроительном совете и получения разрешительных документов.
Все незаконно установленные временные сооружения тоже будут демонтированы, добавил Панчий.
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