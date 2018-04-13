В связи с обострением на Ближнем Востоке, Великобритания направила к Сирии самолет управления нанесением ударов и закрыла воздушное пространство близко своей военной базы на Кипре, а США рассматривает восемь объектов в Сирии для авиаударов.

Так, по данным Интерфакс, самолет британских Королевских ВВС Sentinel R.1 в четверг, 12 апреля, стартовал с авиабазы Уоддингтон в Англии и направился в сторону Восточного Средиземноморья, к берегам Сирии.

Позже (около 18.00 по киевскому времени) разведывательный самолет с бортовым номером ZJ690 обнаружили к востоку от греческого острова Крит, где он выполнял полет в направлении Сирии. На данный момент пока неясно, это был исключительно перелет на британскую авиабазу в Акротири на Кипре или Sentinel R.1 летел по заданию близко Сирии, чтобы определить цели для возможного удара.

Кроме того, как сообщает издание, с четверга, 12 апреля и до субботы, 12 мая Великобритания закрыла воздушное пространство над прилегающим к британской авиабазе Акротири морским районом Средиземного моря (Кипр) из-за надвигающегося «увеличения военной активности».

В тоже время, как сообщает CNBC, США рассматривают в качестве целей для авиаударов восемь объектов в Сирии. Так, потенциальными точками для удара могут стать два военных аэродрома, исследовательский центр и предприятие, которое якобы производит химоружие.

Также сообщается, что сирийское командование перераспределяет самолеты ВВС Сирии по аэродромам с российскими ВКC. Оно надеется, что США не будут наносить удары по ним.

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