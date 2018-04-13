Пока неясно, направляется самолет воздушной разведки и управления нанесения ударов Sentinel R.1 Королевских ВВС Великобританиина британскую базу на Кипре или непосредственно в Сирию, чтобы определить цели для возможного удара, сообщает "Интерфакс". По данным СМИ, самолет направился в Средиземное море Фото: ЕРА Около 18.00 по Киеву самолет зафиксировали в районе Крита. "Интерфакс" пишет, что пока неясно, направляется Sentinel R.1 на британскую базу на Кипре или непосредственно в Сирию, чтобы определить цели для возможного удара.Воздушное пространство в районе британской базы Акротири закрыто в связи с предстоящим "увеличением военной активности", отмечает агентство.12 апреля члены правительства Великобритании согласились, что Лондон должен принять меры в ответ на применения режимом президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия. Однако, по словам министра транспорта Джо Джонсона, "решения о военных действиях" члены Кабинета не принимали.По словам источников ВВС, премьер-министр Соединенного королевства Тереза Мэй готова действовать против режима Асада и без одобрения парламента.7 апреля 2018 года волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за случай на президента Сирии Башара Асада и его союзников – Иран и РФ.9 апреля глава Белого дома предупредил, что Вашингтон планирует в течение ближайших 24–48 часов принять решение об ответе на атаку в Думе. 12 апреля он уточнил, что США могут нанести удар "либо очень скоро, либо совсем не скоро".Президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что возможные силовые меры стран Запада союзников официального Дамаска не коснутся.При этом посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты, выпущенные по целям в Сирии. Трамп в ответ утверждал, что ракеты "прилетят – хорошие, новые и "умные".Канада, Германия и Италия отказались участвовать в операции. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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