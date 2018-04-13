Национальное бюро финансовой безопасности, которое собираются создать в Украине для замены налоговой милиции, не снизит давление на бизнес, а наоборот позволит президенту Украины Петру Порошенко оказывать на экономическую сферу еще большее влияние.

Об этом рассказал нардеп Андрей Журжий («Самопомич»).

«Это действительно реинкарнация налоговой милиции, только в более мощном состоянии. И никакого ослабления давления на бизнес по этому закону не произойдет. Никаких предохранителей по прокуратуре, СБУ или полиции там не установлено. Это мощный силовой орган, который планируют создать под президента», — сказал он.

Как уточняет один из народных депутатов, знакомых с ситуацией, обвинять в появлении законопроекта №8157 стоит не его авторов, а президента.

«Госпожу Южанину (одна из авторов законопроекта) не стоит воспринимать как самостоятельного игрока. Она исполнитель воли президента, и в политикуме все это знают», — уверен он.

Некоторые из критиков законопроекта №8157 не исключают, что Национальное бюро финансовой безопасности своей работой может препятствовать деятельности Национального антикоррупционного бюро.

«Некоторые составы преступлений, которые отнесены авторами законопроекта к подследственности бюро, пересекаются с преступлениями, подследственными НАБУ. С учетом наличия «предварительной проверки» той или иной информации о преступлении аналитиками [НБФБ] с возможностью похоронить такое дело навсегда еще до начала расследования эти преступления могут вообще никогда не попасть в НАБУ», — уточняет нардеп Татьяна Острикова («Самопомич»).

В тоже время, сама Нина Южанина уверена, что подобное вряд ли произойдет.

«Бюро финбезопасности будет выявлять и расследовать преступления, совершаемые при участии рядовых чиновников и субъектами хозяйственной и государственной деятельности. В случае выявления преступлений, совершенных топ-лицами, подследственными НАБУ, материалы будут на протяжении 24 часов передаваться НАБУ, как это предусмотрено нормами законопроекта», — написала нардеп на своей страничке в Facebook.

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