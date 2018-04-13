«Северному потоку — 2″ все же быть. В понедельник президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились о его строительстве. Днем позже на встрече с президентом Петром Порошенко Меркель призналась: тут нужно учитывать и «политические факторы».

«Не может такого быть, чтобы из-за «Северного потока — 2″ Украина практически не будет иметь никакого значения как транзитная страна природного газа», — подчеркнула она.

Заявления канцлера в «Нафтогазе» назвали «хорошей» новостью.

«Северный поток — 2″ перестают называть чисто коммерческим делом. Он быстро теряет кудряшки ягненка, из-под которых проступает его настоящая сущность: геополитическое оружие Кремля, направленное против Европы», — отметили в компании.

Политолог Тарас Березовец предупреждает: доверять «ритуальным словам» Меркель не стоит:

«Ожидать от Меркель отказа от «СП-2″ с учетом участия в контракте трех немецких компаний — наивно. Она в любом случае будет отстаивать интересы немецкого бизнеса».

«Сегодня» вспомнила другие проекты газопроводов в обход Украины, сравнила их мощности (см. инфографику) и выяснила, что ждет страну, если «СП-2″ все же построят.

Эхо: чего ожидать Украине

Директор энергопрограмм Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский говорит, что после запуска «Северного потока — 2″ украинская ГТС будет работать, но не в полном объеме.

«Она будет использоваться на 10—15% (от 15 до 30 млрд кубометров в год). В таких условиях она принесет более $2 млрд убытков в год и с ней нужно будет что-то делать. Вариантов два: консервировать с перспективой, что потребление газа будет расти и она будет востребована в будущем, либо, как предлагал еще Николай Азаров, — порезать на металл. Вопрос — как быть с газоснабжением потребителей в стране. Если консервировать часть ГТС, нужно думать, как доставлять газ до живущих на законсервированных маршрутах украинцев», — говорит он.

Энергоэксперт Геннадий Рябцев считает, что Украину ждут негативные изменения, если мы не докажем европотребителям преимущества нашей ГТС.

«И «Северный поток — 2″, и «Турецкий поток» (во всяком случае до Турции) будут построены. Но когда говорится, что строительство «СП-2″ угрожает энергобезопасности Европы, — это неправильный подход. Европа заинтересована в большем количестве маршрутов и источников поставок углеводородов на свою территорию. Есть же, например, алжирский проект в Средиземном море, который очень интересен странам Южной Европы. Есть трубопроводы, соединяющие Северное море с континентом. И нам следует не призывать к запрету строительства трубопроводов, а показывать: если Европа будет транспортировать российские энергоресурсы через Украину — это одна цифра, через «Северный поток — 2″ — совсем другая. И демонстрировать выгоду, которую будут получать европейцы, транспортируя газ через Украину», — резюмирует Рябцев.

Трубы: история вопроса

Обвинять Россию в том, что она использует свой энергосектор для политического шантажа, начали еще во время строительства первого «Северного потока», которое завершилось в 2011 году. Международное общество обвинило власти РФ в

попытке шантажа традиционных транзитеров (Украины, Беларуси, Чехии, Словакии и Польши). В 2005 году трубопровод подвергся жесткой критике и со стороны эстонских властей, к которым присоединились парламенты Литвы, Латвии и Польши. Они потребовали от России и Германии учесть их экологические и экономические интересы.

Похожая судьба настигла и вторую очередь «Северного потока». Среди стран-противниц новой ветки — Румыния, Венгрия, США, Польша и Украина. По словам президента Порошенко, «СП-2″ — это «инструмент российской энергетической агрессии не только против Украины, но и против только ЕС». При этом Порошенко предложил Германии альтернативу «Северному потоку – 2″.

Недовольство постройкой трубопровода в начале апреля высказывал и президент США Дональд Трамп. На сегодняшний день дозволение на постройку уже выдали Германия и Финляндия, а в ближайшие месяцы этот вопрос рассмотрят правительства Швеции и Дании. Запустить мощности новой нитки трубопровода Россия планирует в 2019 году.

В декабре 2014 года Путин пожаловался, что ЕС критикует строительство «Южного потока», и отказался от него. В январе 2015 года глава правления «Газпрома» Алексей Миллер в Анкаре заявил, что РФ будет строить «Турецкий поток» на базе «Южного». Спустя несколько месяцев, после крушения российского Су-24 над Турцией в ноябре 2015-го, в РФ заявили о прекращении работы над новым трубопроводом. Но спустя год «Газпром» и российское руководство вернулось к идее «Турецкого потока». Запустить его планируют уже к концу этого года.

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