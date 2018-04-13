Вечером 26 марта в швейцарской Женеве в ресторане отеля Four Seasons состоялась двухчасовая встреча бывших владельцев "ПриватБанка" Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и экс-главы Администрации президента Украины Бориса Ложкина.

Об этом говорится в сюжете программы "Схемы".

О чем именно говорили один из соратников Порошенко и бизнесмены, неизвестно. Речь могла идти о медиаподдержке – в обмен на сохранение активов или содействие в разрешении дел в украинских судах, предполагают журналисты.

Ложкин о той встрече рассказывать не захотел. Впоследствии его пресс-секретарь прислала письменный ответ:

"Борис Ложкин не ведет и не может вести никаких переговоров от имени президента Петра Порошенко, поскольку уже почти два года не занимает должностей в Администрации президента, а также не является его советником или представителем.

После завершения работы в Администрации президента Борис Ложкин вернулся к частному бизнесу - это последовательная позиция господина Ложкина, которую он озвучил в момент вступления на должность главы АПУ, и которой в конце концов сдержал.

Борис Ложкин не занимается и не планирует заниматься политикой. Сейчас все встречи, которые он проводит, являются частными, и касаются исключительно самого господина Ложкина, его бизнеса или личной жизни".

Коломойский пояснил, что Ложкин приезжал к Боголюбову.

"Они – давние друзья. Кроме того, были партнерами. В них есть что обсуждать и о чем разговаривать. Я присоединился к ним, когда они пошли есть.

Конечно, говорили об украинских реалиях, о политике говорили, о перспективах, о том, что Петр Алексеевич никогда не будет президентом больше.

Рассказывал, как убегают все от Петра Алексеевича Порошенко, как уже думают, как от него поскорее спрятаться, чтобы не остаться на этом корабле и не врезаться в этот айсберг",– рассказал Коломойский.

Он добавил, что это была встреча "украинцев, проживающих в Женеве, с человеком, который приехал с "Большой земли" (имея в виду Ложкина).

"Да, (с человеком) из окружения президента Порошенко, но который уже не является ближайшим окружением президента Порошенко.

И, по-моему, пытается дистанцироваться от этого окружения", – сказал Коломойский. - Пытаются (вести переговоры со мной), но мы оставим это за скобками сегодняшнего интервью".

Ответа от Порошенко, уполномочивал ли он Ложкина на переговоры от своего имени, нет.

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