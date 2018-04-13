Здание «Киевгорстроя» в Печерском районе Киева обстреляли из гранатомета Здание «Киевгорстроя» на улице Емельяновича-Павленко 4/6 в Печерском районе Киева обстреляли из ручного противотанкового гранатомета. Инцидент произошел около двух часов ночи 13 апреля. От выстрела пострадал отдел продаж «Киевгорстроя», информирует svodka.net. Отмечается, что рядом с этим помещение расположен ресторан «Хмели-сунели». Здание Киевгорстроя в Печерском районе столицы обстреляли из гранатомета. По словам корреспондента издания, отстрелянный тубус гранатомета обнаружили через дорогу от здания. На тубусе гранатомета спилены номера, следовательно его происхождение установить невозможно, говорится в материале. Читайте: «Киевгорстрой» открыл отдел продаж ЖК «Manhattan city» svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/ На месте происшествия работают правоохранители



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