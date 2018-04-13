|Здание "Киевгорстроя" в Печерском районе Киева обстреляли из гранатомета
|13.04.2018 07:35
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Здание «Киевгорстроя» на улице Емельяновича-Павленко 4/6 в Печерском районе Киева обстреляли из ручного противотанкового гранатомета.
Инцидент произошел около двух часов ночи 13 апреля. От выстрела пострадал отдел продаж «Киевгорстроя», информирует svodka.net.
Отмечается, что рядом с этим помещение расположен ресторан «Хмели-сунели».
Здание Киевгорстроя в Печерском районе столицы обстреляли из гранатомета.
По словам корреспондента издания, отстрелянный тубус гранатомета обнаружили через дорогу от здания. На тубусе гранатомета спилены номера, следовательно его происхождение установить невозможно, говорится в материале.
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На месте происшествия работают правоохранители