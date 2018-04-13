Белый дом готовит "темники", призванные подорвать доверие к заместителю генерального прокурора США Роду Розенштейну, который курирует расследование спецпрокурора по "российскому делу" Роберта Мюллера. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с планом, сообщает CNN, передает .

План призывает союзников президента США Дональда Трампа выставить Розенштейна как слишком противоречащюю фигуру, чтобы объективно наблюдать за расследованием "российского дела".

План все еще находятся на стадии разработки, говорят люди, знакомые с его подготовкой. Белый дом и министерство юстиции отказались от комментариев.

Уже несколько союзников Трампа по телевидению и в публичных выступлениях за последние несколько дней призвали к увольнению Розенштейна, но не все они сделали это по просьбе Белого дома, пишет издание.

Напомним, за последнее время Трамп провел ряд крупных перестановок в администрации США. Американский руководитель, в частности, объявил об отставке госсекретаря Рекса Тиллерсона и своего помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера.

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