Во вторник, 26 декабря, самолеты коалиции арабских стран под руководством Саудовской Аравии нанесли авиаудар по городу Таиз, расположенной в юго-западной части Йемена. Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения правительства страны, передает DW .

В результате бомбардировки погибли 15 человек, еще 59 получили ранения. Представитель ведомства добавил, что авиаудары нанесли по популярному рынку в городе Таиз, между жертв есть гражданские и повстанцы-хуситы.

Отмечается, что местное ведомство по охране здоровья сообщало, что жертвами стали только гражданские лица, а между погибших есть женщины и дети.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удар по столице Йемена городу Сана. В результате атаки погибли как минимум 39 человек.

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