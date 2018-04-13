Об этом сообщили в офисе премьер-министра Великобритании Терезы Мэй после заседания правительства, передает «Укринформ».

Члены правительства согласились относительно необходимости принятия мер для улучшения гуманитарной ситуации и недопущения дальнейшего применения химического оружия режимом Асада,

– говорится в сообщении.

Также Лондон выступил в поддержку более тесного сотрудничества в этом вопросе с США и Францией.

«Кабинет министров согласился, что премьер-министру следует продолжать работать с союзниками США и Францией над координацией международного ответа», – подчеркнули в ведомстве.

По убеждению министров, существует «высокая вероятность», что именно правящий в Сирии режим Башара Асада был ответственным за использование запрещенного оружия.

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