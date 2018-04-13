|В Великобритании заявили, что не отступятся от своего решения по Сирии
|13.04.2018 07:42
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Об этом сообщили в офисе премьер-министра Великобритании Терезы Мэй после заседания правительства, передает «Укринформ».
Члены правительства согласились относительно необходимости
принятия мер для улучшения гуманитарной ситуации и недопущения
дальнейшего применения химического оружия режимом Асада,
Также Лондон выступил в поддержку более тесного сотрудничества в этом вопросе с США и Францией.
«Кабинет министров согласился, что премьер-министру следует продолжать работать с союзниками США и Францией над координацией международного ответа», – подчеркнули в ведомстве.
По убеждению министров, существует «высокая вероятность», что именно правящий в Сирии режим Башара Асада был ответственным за использование запрещенного оружия.