На фоне возможных ударов по территории Сирии крупнейшие авиакомпании предпочли изменить свои маршруты, в результате чего обычно загруженые эшелоны оказались пустыми. Об этом сообщает со ссылкой на The New York Times и ресурс flightradar24.com.

По данным газеты, в четверг представитель Европейского агентства по безопасности авиаперевозок сообщил, что предложение авиакомпаниям учитывать возможность нанесения ударов по Сирии от 10 апреля носило рекомендательный характер. Однако, крупнейшие авиакомпании предпочли не использовать обычно загруженые эшелоны, проходящие над территорией Сирии.

В частности изменили свои маршруты Air France, Lufthansa и easyJet. Кувейтская Kuwait Airways отменила полеты в Бейрут, а основной ливанский перевозчик Middle East Airlines объявила о пересмотре части расписания до вечера 13 апреля.

Представитель организации Eurocontrol, которая осуществляет основные диспетчерские функции в странах ЕС, указал, что сложившаяся ситуация не является из ряда вон выходящей.

Как сообщал канал MSNBC сообщил о доказательствах применения химоружия в Сирии.

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