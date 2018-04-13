В этом году украинцев ждет минимум две волны подорожания интернета и телевидения

Несмотря на то, что большинство украинских интернет-провайдеров в начале года уже пересматривали прайсы, стоимость интернета и ТВ-пакетов продолжает расти и дальше. А ведь за прошлый год тарифы интернетчиков выросли в среднем на треть. Некоторые операторы повышали расценки еще сильнее, информирует svodka.net.

Оттока клиентов, по словам самих провайдеров, это не спровоцировало — клиенты готовы платить за качественные услуги и морально привыкли к повсеместному удорожанию только.

Ждем 200 грн./мес.

Как рассказал UBR.ua директор B2C-направления компании «Укртелеком» Денис Захаренко, непопулярные меры связаны с ростом себестоимости услуг, в частности — увеличением стоимости энергоносителей. И цены продолжат расти, как ответ на растущие затраты по содержанию сетей, говорят эксперты.

Пересмотр своих ценников подтвердили нам и другие игроки интернет-рынка Украины, отметив при этом, что скорость и величина удорожания будет напрямую зависеть еще и от курса гривны.

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«В среднем цена выросла на 30%. В начале года мы уже подняли стоимость услуг телевидения, в связи с тотальным увеличением затрат на роялти (авторских прав). Также изменились тарифы с 1-го апреля на интернет услуги. К осени скорее только будет еще один шаг. Но может и раньше, так как есть подозрения, что в ближайшее время может произойти очередной виток девальвации гривны», — рассказал UBR.ua руководитель «Паутина.Net» Александр Арутюнян.

Каждый провайдер сам решает, когда и на сколько повышать ценники. Но так или иначе, объясняет глава Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко, средний шаг удорожания на конец года не должен превысить 7% в целом по стране. Правда добавил, что этим дело не ограничится — с начала 2019 года клиентов ждет еще один виток повышения тарифов.

По убеждениям самих провайдеров, сбалансированная стоимость качественных услуг сегодня не может быть менее 150 грн./мес., а к концу года цена будет стремиться к 200 грн./мес.

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Одни демпингуют, другие ускоряют

Стоит отметить, что в Украине, по данным НКРСИ, около 6500 провайдеров и операторов, которые сосредоточены в крупных населенных пунктах. Такая концентрация приводит к тому, что в одном многоэтажном доме может быть от 5 до 7 предложений от разных игроков, что подталкивает игроков рынка к созданию сверхвыгодных акционных предложений с бонусными периодами и временными тарифными послаблениями (например, 33 грн./год) клиентам. Но обычно «пряники» быстро заканчиваются и абонентов все равно переводят на полный тариф.

В ближайших планах интернетчиков избавиться от непопулярных и медленных тарифных пакетов, и оставить лишь пару-тройку самых ходовых, «быстрых» и, конечно, дорогих. С другой стороны, они постараются максимально наполнить оставшиеся ниши и добавить предложение ранее не предоставляемых услуг. Скорость доступа к сети интернет при этом обещают не урезать.

«В нашей компании мы не планируем каким-либо образом уменьшать скорости доступа, напротив, мы видим тенденции роста рынка ближе к скоростям 1Gbps. Также мы смотрим в сторону расширения спектра услуг, планируем прибавлять видеонаблюдение, телефонию», — подметил в беседе с UBR.ua директор NetAssist Сергей Чумак.

Платный контент

Средняя скорость и объемы потребления трафика растут ввиду постоянного утяжеления контента, следовательно дальнейшая эволюция пакетов будет происходить именно в эту сторону, говорят провайдеры.

«Что скорее всего произойдет — так это изменение тарифной политики в области телевидения. Мы надеемся перейти к концепции платного контента уже этим летом», — рассказал UBR.ua совладелец Alfa-Inet Александр Телятников.

По словам операторов, качественный сервис телевидения сегодня имеет индикатив от 50-60 грн./мес. в виде социального пакета, и от 85-100 грн./мес. и выше по оптимальным пакетам.

«Ключевое внимание сейчас больше уделяем формированию бандл-пакетов (комплексных предложений) с ТВ-сервисами. Не исключено, что по телевиденью пересмотр прайсов произойдет уже ближе к концу года, после кодировки и планированию цен на 2019 год. Цена минимального пакета для абонента может прыгнуть до 85 грн., оптимального — подскочить к 125 грн./мес.», — подметил в разговоре с UBR.ua Александр Арутюнян.

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