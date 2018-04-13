Председатель Верховной Рады Украины убежден, что в парламенте хватит голосов для отмены депутатской неприкосновенности. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Спикер отметил, что голосование в первом чтении законопроект № 6773 о внесении изменений в Конституцию Украины в части отмены депутатской неприкосновенности состоится уже на текущей сессии, передает со ссылкой на .

"Первое голосование состоится на этой сессии. Я верю, что решение Конституционного суда по этому вопросу будет в скором времени. Поэтому мы будем иметь возможность и шанс на этой сессии провести первое голосование. Для него довольно 226 голосов", - отметил Парубий.

Председатель уточнил, что в соответствии с процедурой внесения изменений в Конституцию Украины окончательное принятие законопроекта вероятно на следующей сессии конституционным большинством голосов, то есть, 300 голосами. Он выразил уверенность в том, что можно будет найти 300 голосов, несмотря на скептическое отношение к этому моменту.

"Приближение выборов будет положительным фактором для утверждения этих изменений в Конституцию. Для народных депутатов будет крайне важно дать ответ на тот общественный требование, который сегодня есть", - подчеркнул глава Рады.

Таким образом, Парубий выразил надежду, что удастся провести успешное голосование за проект закона с конституционными изменениями как на текущей, так и на следующей сессиях.

Напомним, в течение месяца предоставит заключение по двум законопроектам об отмене депутатской неприкосновенности, сообщила судья-докладчик по делу Наталья Шаптала.

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