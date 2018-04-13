Как рассказал Марзаянов в интервью радио «Коммерсантъ FM», яд обладает высокой гидроуязвимостью — то есть теряет свои свойства при соприкосновении с водой. При этом химик подчеркнул, что в день отравления бывшего офицера Скрипаля и его дочери в английском Солсбери стоял туман, воздух был влажным. Кроме того, реакция вещества с водой, отметил Мирзаянов, началась когда желе с предполагаемым «Новичком» намазали ручку двери в ресторане, где обедал разведчик.

— Они получили дозу, но не летальную, потому что расчетная концентрация упала, — сказал химик, слова которого цитирует Лента.ру.

Ранее Мирзаянов заявлял, что шансов на выздоровление у экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нет.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила выводы Великобритании о типе нервно-паралитического вещества, которым отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

В представленном отчете организация не указывает название вещества. В документе отмечается, что оно содержится в полном засекреченном отчете, который доступен для стран-членов ОЗХО. Эксперты отметили, что токсичное вещество, которым отравили Скрипалей, было «высокой чистоты».

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