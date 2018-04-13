Законодательные акты государства требуют, чтобы правительство, принимая решение, «учитывало геополитические рамочные условия». В случае с этим газопроводом речь не только о коммерции, но и о политике, заявил датский премьер.

Давая дозволение на строительство, правительство Дании учтет и геополитические аспекты, передает DW.

Таким образом, в Дании подчеркнули, что готовы идти на встречу в вопросе строительства нашумевшей «трубы» с условием, что РФ не прекратит транзит голубого топлива в Европу через украинскую ГТС.

«В этой связи украинский вопрос имеет решающее значение», — заявил премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен в четверг, 12 апреля, в Берлине во время совместного брифинга с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

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