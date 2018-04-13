Журналист-расследователей Александр Ружанский в своем Facebook сообщил, что вынужденно уезжает из Украины в связи с угрозу жизни, которая поступает от "коррупционного режима Петра Порошенко".

По словам журналиста, проблемы с властями начались в 2015-м году после расследования коррупционных деяний военного прокурора Константина Кулика, который после начала АТО очень сильно разбогател. Поэтому расследование против журналиста было открыто фальсифицированную уголовное дело и он был избит сотрудниками СБУ.

Ружанский был вынужден три месяца провести в СИЗО.

Последние угрозы со стороны властей связаны с двумя другими делами.

Первое касается расследования аферы руководителя ГПУ Юрия Луценко и прокурора Кулика по спецконфискации 1,5 млрд долларов окружения Виктора Януковича.

Второе дело касается расследования о хищении 100 млн долларов кредита от Международного банка реконструкции и развития.

"В этом преступлении замешано, как прежнее, так и действующее руководство страны.

И это, так называемый, длящееся преступление, поскольку распорядитель этого кредита - Укрэксимбанк, выдал его в 2011 году фиктивным фирмам с ОПГ известного, правда, уже мертвого террориста Евгения Жилина, сроком на десять лет.

То есть, эти фирмы должны будут вернуть его в 2021 году.

Однако, кредитные деньги в полном объеме исчезли, а фирмы - должники, чтобы спрятать концы эпического преступления в воду, ликвидированы в судебном порядке с безумными долгами в миллиарды гривен. замечу, - ликвидированы недавно, а время уже новой, типа, проевропейской власти. Пожалуй, объяснять, на чьи плечи будет возложена этот разворован долг перед МБРР не имеет смысла", - отметил журналист.

Также Ружанский обвинил руководителя НАБУ Артема Сытника в сотрудничестве Луценко и отказе возбуждать уголовные дела по его заявлениям.

Последней каплей перед бегством из страны для Ружанского стало обвинение его в хулиганстве.

Из-за этого и другие старые дела к журналисту приходили с обыском сотрудники СБУ.

При этом он получил информацию о своем возможном убийстве или открытии нового уголовного дела.

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