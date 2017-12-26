По словам члена Центризбиркома Бориса Эбзеева, Лурье был осужден на четыре года за тяжкое преступление и освободился из мест заключения в 2011 году.

По российскому закону гражданин, осужденный за тяжкое преступление, не может участвовать в выборах в течение 10 лет после снятия и погашения судимости.

Лурье родился в 1963 году в Харькове. В 1988 году окончил отделение русской литературы филологического факультета Харьковского государственного университета. В 1994 году Лурье начал заниматься журналистикой, работал в ряде украинских СМИ.

Позднее переехал в Москву, где работал в изданиях "Новая газета", "Совершенно секретно", "Версия", "Вслух" и других. Получил известность после публикации материалов о крупных российских политиках, чиновниках и бизнесменах.

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