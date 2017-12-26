|Журналиста из Харькова Лурье не допустили к выборам президента России
|26.12.2017 20:29
|
По словам члена Центризбиркома Бориса Эбзеева, Лурье был осужден на четыре года за тяжкое преступление и освободился из мест заключения в 2011 году.
По российскому закону гражданин, осужденный за тяжкое преступление, не может участвовать в выборах в течение 10 лет после снятия и погашения судимости.
Лурье родился в 1963 году в Харькове. В 1988 году окончил отделение русской литературы филологического факультета Харьковского государственного университета. В 1994 году Лурье начал заниматься журналистикой, работал в ряде украинских СМИ.
Позднее переехал в Москву, где работал в изданиях "Новая газета", "Совершенно секретно", "Версия", "Вслух" и других. Получил известность после публикации материалов о крупных российских политиках, чиновниках и бизнесменах.В 2009 году Лурье признал виновным в вымогательстве и мошенничестве в отдельно крупном размере и приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Отбывал срок в Мурманской области. В 2011 году журналисту сократили срок и освободили его.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года. ЦИК уже отказался зарегистрировать кандидатами оппозиционера Алексея Навального и бизнесмена Сергея Полонского.