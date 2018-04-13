Пользователей сети опечалили фото, снятых с воздуха, на которых изображены Киев и Луганская область, где боевики продолжают наращивать свой военно-технический потенциал.

Соответствующий снимок опубликован на странице в Facebook участника АТО, волонтера и депутата Евгения Терехова, известного также как Титановый Джексон, информирует svodka.net.

svodka.net/

«Два разных фото. Два разных мира. Луганская обл. и Киев … Разницу Видим на Лицо … Но в Луганской области война, а Киев этого не видит … Там гибнут ребята, в Киеве гуляют до утра … К сожалению — единицы только знают цену защиты страны и спокойствия людей ….»- подписал фото он.

Пользователи в комментариях отмечают тот факт, что на всей территории Украины, кроме Донбасса, люди продолжают жить обычной жизнью.

«Увы, народ живет своей жизнью, как будто это не с ними! Эгоцентризм!!!», «Жизнь в Украине изменится, когда каждый будет ценить свою землю. А ни деньги и власть …» – пишут они.

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