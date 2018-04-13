Американская светская львица Хлои Кардашян родила первенца. Хлои Кардашян рожала в Кливленде Фото: khloekardashian / Instagram Об этом сообщает TMZ.Роды проходили больнице в Кливленде (штат Огайо).Имя ребенка пока не называют.Во время родов рядом с Хлои находился отец ее ребенка, баскетболист Тристан Томпсон, ее мать Крис Дженнер и сестры Ким и Кортни Кардашян.Сообщалось, что у Хлои Кардашян начались преждевременные схватки после того, как она узнала об измене Томпсона.Хлои Кардашян сообщила о беременности 21 декабря 2017 года.Для 26-летнего возлюбленного Хлои Кардашян, баскетболиста Тристана Томпсона, этот ребенок станет вторым. У него есть годовалый сын от предыдущих отношений. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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