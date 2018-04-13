Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя призвал США и их союзников воздержаться от ударов по Сирии и заявил, что "не исключает" войны между Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщает Reuters.

Так, Небензя во время своего выступления после закрытого заседания Совета Безопасности ООН, которое было проведено по просьбе Боливии, касательно угроз президента США Дональда Трампа об ударах по Сирии и военных действий против нее, подчеркнул, что ситуация гораздо опаснее, так как российские войска находятся в Сирии.

"Первостепенная задача - предотвратить войну", - сказал он и прибавил: "Мы надеемся, что не будет никакой точки невозврата".

Когда у посла России поинтересовались, имеет ли он в виду под “точкой невозврата” войну между США и Россией, тот ответил: "Мы не можем исключать любых возможностей, к сожалению, потому что мы видели сообщения, поступающие из Вашингтона. Они очень агрессивные".

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