Украина договорилась о безвизовом режиме с Уругваем.

Соответствующей договоренности достиг директор департамента консульской службы министерства Сергей Погорельцев, сообщает Украины.

"После согласования необходимых формальностей для подписания и вступления в силу соответствующим двусторонним соглашением Уругвай станет еще одной страной, куда граждане Украины смогут путешествовать без виз", - говорится в сообщении.

Украинское гражданство заняло 91 место в рейтинге "ценности" компании Nomad Capitalist. Это на 21 пункт выше, чем в прошлом году. Всего оцениваются 199 стран. Свое место Украина разделила с Албанией,передает со ссылкой на .

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