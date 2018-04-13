|Украина получила безвивз с южноамериканским государством
|13.04.2018 08:04
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Украина договорилась о безвизовом режиме с Уругваем.
Соответствующей договоренности достиг директор департамента консульской службы министерства Сергей Погорельцев, сообщает Украины.
"После согласования необходимых формальностей для подписания и вступления в силу соответствующим двусторонним соглашением Уругвай станет еще одной страной, куда граждане Украины смогут путешествовать без виз", - говорится в сообщении.
Украинское гражданство заняло 91 место в рейтинге "ценности" компании Nomad Capitalist. Это на 21 пункт выше, чем в прошлом году. Всего оцениваются 199 стран. Свое место Украина разделила с Албанией,передает со ссылкой на .
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