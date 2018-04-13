Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.

Чаплин отметил: «Судя по всему, в эти часы идут интенсивные переговоры с американцами по Сирии. И главное тут – не променять на страхи волю, будущее, самостоятельность России и ее место в мире. И речь надо вести не только о Сирии и не только о Ближнем Востоке. Требуют отстранить Асада – можно на это пойти, но обеспечить избрание еще более жесткой фигуры или разделение Сирии на несколько этноконфессиональных государств (другие там уже не жизнеспособны). Однако взамен надо в ультимативной форме заявить, что мы применяем в отношении Киева и всей нынешней левобережной Украины те же принципы защиты сограждан и соотечественников, что были применены в Крыму. В течение нескольких дней.

Главное же – нужно дать понять: в отличие от американцев, мы совершенно не боимся разрушения крупных городов. Чего бояться людям, живущим вечностью? Москвичам и питерцам рекомендую за ближайшие два-три дня исповедоваться и причаститься. А глубинная Россия без миллионников, с их кислотной пеной, только лучше жить будет».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира