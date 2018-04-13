|СМИ: в море возле России упал вертолет
|13.04.2018 08:07
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Вертолет потерпел крушение в акватории Балтийского моря у побережья России, на борту были два члена экипажа, найдено тело одного погибшего. Об этом со ссылкой на источник в российских экстренных службах в пятницу сообщает РИА Новости, передает
"В Калининградской области (России - ред.) произошла авария вертолета... в акватории Балтийского моря. На борту находились два члена экипажа", - сказал собеседник.
Обнаружено тело одного погибшего, проводятся поисково-спасательные работы.
Напомним, военный самолет упал в море в Греции.
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