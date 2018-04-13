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Тоню Матвієнко зворушливо привітав повний зал шанувальників (ВІДЕО)
13.04.2018 08:07

Відомій українській співачці Тоні Матвієнко напередодні виповнилося 36 років, втім, навіть у такий святковий день зірка не відпочиває, а працює - співачка відвідала Ковель, де виступила перед повним залом шанувальників.

Останні ж вирішили зробити улюблениці сюрприз і коли Тоня вийшла на сцену за квітами, зал встав та разом заспівав виконавці "Многая літа".

"2 квітня. Я космонавт, який приземлився у Ковелі... Люди, ваші авації-найкращі емоції на планеті Я.Земля - Україна", - прокоментувала вітання Тоня.

Допис, поширений Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko) 12 Кві 2018 р. о 1:12 PDT


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