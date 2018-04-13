|Тоню Матвієнко зворушливо привітав повний зал шанувальників (ВІДЕО)
|13.04.2018 08:07
|
Відомій українській співачці Тоні Матвієнко напередодні виповнилося 36 років, втім, навіть у такий святковий день зірка не відпочиває, а працює - співачка відвідала Ковель, де виступила перед повним залом шанувальників.
Останні ж вирішили зробити улюблениці сюрприз і коли Тоня вийшла на сцену за квітами, зал встав та разом заспівав виконавці "Многая літа".
"2 квітня. Я космонавт, який приземлився у Ковелі... Люди, ваші авації-найкращі емоції на планеті Я.Земля - Україна", - прокоментувала вітання Тоня.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями