США и их союзники лишат окружение президента Владимира Путина денег на следующий день после российского удара по американским кораблям, ведущим огонь по силам президента Сирии Башара Асада, считает российский финансист и блогер Слава Рабинович. Слава Рабинович: Коалиция российскую ракету собьет, но самое интересное будет на следующий день Фото: Dmitry Raimov / Facebook "А знаете, мне даже хотелось бы, чтобы на удары международной коалиции по Асаду Путин ответил хотя бы одним залпом хотя бы по одному источнику огня. Чтобы эту его ракету коалиция сбила, но чтобы самое интересное было оставлено на следующий день. Когда страны коалиции лишат путинскую ОПГ всех денег. Вообще всех. За одно утро следующего дня", – написал он. https://www.facebook.com/slava.rabinovich.9/posts/1738825156178791 7 апреля 2018 года волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за случай на президента Сирии Башара Асада и его союзников – Иран и РФ.9 апреля глава Белого дома предупредил, что Вашингтон планирует в течение ближайших 24–48 часов принять решение об ответе на атаку в Думе. 12 апреля он уточнил, что США могут нанести удар "либо очень скоро, либо совсем не скоро".Президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что возможные силовые меры стран Запада союзников официального Дамаска не коснутся.При этом посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты, выпущенные по целям в Сирии. Трамп в ответ утверждал, что ракеты "прилетят – хорошие, новые и "умные".Канада, Германия и Италия отказались участвовать в операции. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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