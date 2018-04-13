Известная представительница семейства Кардашьян-Дженнер и светская львица - Хлое, находясь на последних месяцах беременности, узнала об измене мужа, сообщает Viva.

По данным источника, счастье Хлое было недолгим. Папарацци застали Тристана Томпсона целующимся с двумя девушками. Вскоре одна из них заявила, что ждет от баскетболиста ребенка. Такие новости не могли оставить Хлое равнодушной, и из-за чрезмерных переживаний у нее начались преждевременные схватки.

Крис Дженнер отправилась к дочери, чтобы поддержать ее в столь сложный момент и вскоре к ней присоединятся и другие члены семейства.

По данным источника, члены звездного клана Кардашьян-Дженнер разочарованы поведением Тристана Томпсона, но данный момент больше только их волнует здоровье Хлое и будушего ребенка.

Как сообщал svodka.net ранее, известная американская телевизионная персона, модель, бизнесвумен и предпринимательница Хлои Кардашьян опубликовала откровеннее фотографии с округлившимся животом. Автором новой фотосессии беременной Хлои стала известная украинская фотограф Саша Самсонова.

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