|Безвозвратные потери ВСУ в 2017 году - 191 боец, - Генштаб
|26.12.2017 20:30
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В общем санитарные потери украинской армии в 2017 году (раненые, травмированы и больные) составляют 1265 военнослужащихЗа 2017 год безвозвратные потери Вооруженных сил Украины составляют почти две сотни военнослужащих.
Фото: УНИАН
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает ВВС Украина.
В частности, в сообщении указывается, что по состоянию на 18 декабря безвозвратные потери украинской армии в нынешнем году составляют 191 военнослужащий. Безвозвратные потери включают в себя погибших в боях, пропавших без вести и пленных.
Еще 174 бойцов были ранены.
В целом санитарные потери украинской армии в 2017 году (раненые, травмированы и больные) составляют 1265 военнослужащих.
Также в Генштабе добавляют, что в течение 2017 года на контрактную службу в ВСУ вступило 35 тыс. 220 человек.
Напомним, Кабинет министров Украины выделил около 10,7 млн грн для предоставления единовременной денежной помощи членам семей 6 погибших военных, и 23-м, получившим инвалидность во время участия в антитеррористической операции (АТО).