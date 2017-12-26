В общем санитарные потери украинской армии в 2017 году (раненые, травмированы и больные) составляют 1265 военнослужащих

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает ВВС Украина .

В частности, в сообщении указывается, что по состоянию на 18 декабря безвозвратные потери украинской армии в нынешнем году составляют 191 военнослужащий. Безвозвратные потери включают в себя погибших в боях, пропавших без вести и пленных.

Еще 174 бойцов были ранены.

В целом санитарные потери украинской армии в 2017 году (раненые, травмированы и больные) составляют 1265 военнослужащих.

Также в Генштабе добавляют, что в течение 2017 года на контрактную службу в ВСУ вступило 35 тыс. 220 человек.