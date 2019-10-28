В Верховную Раду Украины внесён проект постановления №2312 о создании Временной Следственной Комиссии Верховной Рады по вопросам расследования пожаров и взрывов на складах боеприпасов. Автором проекта является глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.



Хронология пожаров:

29 октября 2015 года произошел пожар на складе в поселке Сватово Луганской области, где хранилось около 3,5 тыс т боеприпасов для реактивных систем залпового огня Град, ветер и ветер. Площадь возгорания только на территории военного объекта составила около 9 тыс кв м. Причина пожара, по данным генпрокуратуры Украины – халатность должностных лиц.

23 марта 2017 года в Балаклеевском районе Харьковской области Украины на 65м ракетно-артиллерийском арсенале (рассчитан на хранение 150 тыс т боеприпасов) произошло возгорание, за ним последовала детонация боеприпасов. Причина пожара – неизвестна.

22 сентября 2017 года на территории воинской части в селе Новоянисоль под Мариуполем (Донецкая область Украины) возник пожар на территории военного склада. Причина возгорания – умышленный поджог неизвестными гражданскими лицами сухой травы, совершенный рядом с территорией части.

26 сентября 2017 года в поселке Калиновка (Винницкая область Украины) произошли взрывы и возник пожар на складах 48го арсенала ВСУ, где на площади 60 га хранились 188 тыс т боеприпасов (10 тыс вагонов), в том числе ракеты систем залпового огня ветер, ветер и Град. Причина пожара – неизвестна.

3 мая 2018 года на территории технической площадки военного склада в Балаклее (Харьковская область Украины), где происходило очищение и разминирование территории от остатков боеприпасов, которые не разорвались после пожара 2017 года, произошел новый пожар. Его площадь составила 35 гектаров, было зафиксировано не менее 40 взрывов снарядов. Причина пожара – неизвестна.

По случайному стечению обстоятельств Верховным главнокомандующим Украины был Пётр Порошенко. Есть все основания полагать, что взрывы и пожары могли быть организованы умышленно, для сокрытия хищения вооружений и боеприпасов, которые продавались в третьи страны церез цепочку офшоров. Общая сумма, на которую сгорели боеприпасы на складах превышает $2 млрд, сумму до сих пор невозможно подсчитать.

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