Как рассказал журналистам источник из окружения Скрипалей, врачи сочли, что телефонный разговор не опасен для здоровья больной и разрешили позвонить родственникам.

Сотрудники больницы рассказали журналистам, что случай произошел 5 апреля. Когда Скрипаль разрешили позвонить родственникам, она первым делом набрала номер своего парня – Степана Викеева, но мужчина упорно игнорировал вызовы. Это стало ударом для Юлии, и у неё сдали нервы.

Когда закончилась истерика, она в расстроенных чувствах и связалась со своей двоюродной сестрой – Викторией, которая записала их разговор длиной 1 минуту 47 секунд и предала его огласке в СМИ.

Пациентку также очень сильно вывел из душевного равновесия информационный бум, в центре которого она оказалась. Юлии рекомендовано находиться в покое и минимизировать связь с внешним миром (имеется ввиду интернет и чтение СМИ), но, по словам самой россиянки, пока ей очень трудно смириться со всем, что произошло за последнее время.

Тем временем, источник в следствии рассказал, что ни Степана Викеева, ни его родственников пока не допрашивали. Однако правоохранителям известно его местонахождение и при необходимости мужчина будет доставлен в органы.

По другим данным, была допрошена подруга Сергея Скрипаля – Светлана из Калининграда. Женщина является вдовой брата покойной жены экс-разведчика и примерно раз в год прилетала в Солсбери.

Отмечается, что в палату к Юлии всё-таки смогли проникнуть иностранные журналисты. Они связались с близкими девушки из России и рассказали, что корреспондентов задержала охрана. С журналистов взяли подписки о неразглашении, однако они рассказали, что им удалось пообщаться с врачами и даже перекинуться парой слов с самой пациенткой.

По их словам, медики больницы в Солсбери отмечают положительную динамику в физическом состоянии Юлии, чего нельзя сказать о её психическом здоровье.

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