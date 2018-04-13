|Brent торгуется на уровне 72 долл. за баррель
|13.04.2018 08:14
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Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне в пятницу утром упали в цене до 72,00 доллара за баррель, передает со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:32, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,03%.
При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 67,05 доллара за баррель, потеряв 0,03%.
Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.
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