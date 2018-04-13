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В Пуэрто-Рико около 870 тыс. человек остались без электричества из-за упавшего дерева
13.04.2018 08:15
Без электричества на несколько часов остались госпиталь, международный аэропорт и другие объекты инфраструктуры в столице Пуэрто-Рико Сан-Хуане. Сотни тысяч человек остались без света из-за упавшего дерева Фото: ЕРА Инцидент произошел, когда рабочие обрезали деревья вдоль линии электропередач. Без электричества на несколько часов остались госпиталь, международный аэропорт и другие объекты инфраструктуры в столице страны Сан-Хуане.В местной энергетической компании заявили, что к вечеру подачу электроэнергии восстановили для большинства потребителей.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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