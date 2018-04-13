Без электричества на несколько часов остались госпиталь,
международный аэропорт и другие объекты инфраструктуры в столице
Пуэрто-Рико Сан-Хуане. Сотни тысяч человек остались без света из-за
упавшего дерева Фото: ЕРА Инцидент произошел, когда рабочие
обрезали деревья вдоль линии электропередач. Без электричества
на несколько часов остались госпиталь, международный аэропорт и
другие объекты инфраструктуры в столице страны Сан-Хуане.В местной
энергетической компании заявили, что к вечеру подачу электроэнергии
восстановили для большинства потребителей.
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