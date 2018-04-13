В ночь на пятницу, 13 апреля, в Киеве из ручного противотанкового гранатомета обстреляли здание "Киевгорстроя" на улице Омеляновича-Павленко, 4/6 в Печерском районе, сообщает Громадське.

По полученным данным, пострадал отдел продаж "Киевгорстроя" - там был обнаружен хвостовик снаряда. В результате обстрела нанесен убыток расположенному рядом ресторану "Хмели-сунели".

Стоит отметить, что на место происшествия прибыли четыре патруля Национальной полиции Украины и следственно-оперативная группа - сообщение о взрыве поступило в правоохранительные органы около 02:00.

Кроме того сообщается, что на месте происшествия через дорогу от здания компании был обнаружен тубус от гранатомета. Однако номера на нем спилены, следовательно происхождение оружия установить невозможно.