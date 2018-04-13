|Пятница 13-е: приметы в этот день (фото, видео)
|13.04.2018 08:20
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Пятница 13-го в 2017 году будет уже во второй раз. Первую мы сумели пережить еще в январе, а вот будет и вторая. Люди очень давно были склонны к различным суевериям, следовательно не удивительно, что и в такой день, который просто зависит от календаря, есть свои приметы.
В решили рассказать вам больше об этом, чтобы вы знали, какие
приметы и суеверия есть в пятницу 13-го,
передает .
Суеверия в пятницу 13-го
Кстати, интересно, что по опросам, огромное количество европейцев боится числа 13. А если сюда вписывается еще и пятница, то вообще страшно.
Многие врачи не очень любят эту дату. Особенно хирурги. Они
говорят, что в пятницу 13-го вероятность плохого исхода операции
растет вдвое. Некоторые просто напросто переносят их на следующий
день. Так, например, в Британии в пятницу 13-го проводится на 50%
меньше операций, чем в любой другой день.
Немного странно, но люди, которые связаны с компьютерными технологиями, так же опасаются пятницы 13-го. Они говорят, что в этот день практически всегда случается огромное количество вирусных атак.
Помимо этого, запрещается проводить важные сделки и гулять свадьбы. Все может пойти совсем не по плану.
По народным поверьям, в пятницу 13-го нужно обязательно пойти в церковь. Это поможет избежать всех неприятностей.
Приметы в пятницу 13-го
Считается, что если в пятницу 13-го посадить растение, то оно
очень быстро помрет.
Некоторые программисты говорят, что в пятницу 13-го вирусы
отдельно агрессивны. Ну, и по статистике, это действительно так.
Ведь многие хакеры любят "работать" в такой день.
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