«Распоряжением КГГА введена дополнительная социальная защита детей с инвалидностью и детей с инвалидностью, имеющих статус детей-сирот, над которыми установлена опека или попечительство или которые воспитывающихся в приемных семьях или детских домах семейного типа. Кроме того, финансовую поддержку получат и зарегистрированые в Киеве жители, которые родили тройню и более детей», — говорится в сообщении.

В частности, с 1 января по 31 декабря 2018 года будут выплачивать ежемесячную материальную помощь в размере 1 тыс. грн детям с инвалидностью, имеющих статус детей-сирот и над которыми установлена опека или попечительство, воспитывающихся в приемных семьях или детских домах семейного типа.

В размере 850 грн — детям с инвалидностью, над которыми установлена опека или попечительство или воспитывающихся в приемных семьях или детских домах семейного типа.

Также одноразовую материальную помощь в размере 20 тыс. получат киевляне, которые родили в 2018 году тройню и более детей.

«Выплаты будут осуществлять за счет средств, предусмотренных в столичном бюджете на выполнение городской целевой программы «Забота. Навстречу киевлянам». В общем, предоставления материальной помощи усилит социальную защиту 201 ребенка», — говорится в сообщении.

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