Американская светская львица Хлои Кардашян родила первенца. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Хлои Кардашян рожала
в Кливленде Фото: khloekardashian / Instagram Об этом
сообщает TMZ.Роды проходили больнице в Кливленде (штат
Огайо).Имя ребенка пока не называют.Во время родов рядом с Хлои
находился отец ее ребенка, баскетболист Тристан Томпсон, ее мать
Крис Дженнер и сестры Ким и Кортни Кардашян.Сообщалось, что у Хлои
Кардашян начались преждевременные схватки после того, как она
узнала об измене Томпсона.Хлои Кардашян сообщила о
беременности 21 декабря 2017 года.Для 26-летнего возлюбленного
Хлои Кардашян, баскетболиста Тристана Томпсона, этот ребенок станет
вторым. У него есть годовалый сын от предыдущих отношений.
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