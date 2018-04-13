Вертолет, который потерпел крушение в акватории Балтийского моря у побережья России, был военным вертолетом Ка-29. Два пилота-испытателя, которые были на его борту, погибли. Об этом сообщает со ссылкой на РИА Новости.

По данным пресс-службы Балтийского флота РФ, авария произошла в четверг, 12 апреля, около 23:30 во время проведения ночных испытательных полетов в акватории Балтийского моря.

Два летчики-испытатели предприятия-изготовителя воздушного судна погибли.

На месте падения Ка-29 силами Балтийского флота проводится поисковая операция.

Отмечается, что полет проходил в простых метеоусловиях.

Напомним, в море у берегов России упал вертолет.

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