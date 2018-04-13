Оккупанты обстреляли из танка позиции украинских военных в Песках, что возле Донецкого аэропорта.

Военные, комментируя видео обстрела, снятое БПЛА, сказали, что во время вражеского огня буквально "горела земля", сообщает со ссылкой на .

На видео видно, как танк террористов заехал на террикон на окраине Донецка и открыл огонь по селу. Огонь велся при поддержке пушки БМП и минометов.

Военные сетуют, что вражеский танк подбить не удалось, но его выследили.

"Танк находился на терриконе, менял позиции. Мы его наблюдали. Только вели огонь плотный, не давали работать", - сказал заместитель командира батальона 57-й бригады Сергей Оначишин.

В результате обстрела никто не пострадал, но высокие дома в Песках получили повреждения. В одном из таких домов живет пара пенсионеров, которым некуда переехать.

"В доме, как сидели в комнате, так через окно и прилетела, и прямо в холодильник, дырку сделали", - сказал хозяин .















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