В Житомире курсанты военного института, которые должны были принимать участие в мероприятиях ко Дню скорби и памяти жертв войны в Украине, устроили демарш.

Приехав на место "празднований" они увидели, что там стоят люди с красными флагами. Это и последовало причиной того, что они попросту сели обратно в автобус и покинули это место, передает со ссылкой на .

"С целью избежания возможных провокационных действий, участие военнослужащих военного института было приостановлено", - объяснил замначальника ЖВИ им. Королева Владимир Наконечный.

В то же время в местной полиции встали на сторону участников акции, отметив, что законодательство не было нарушено. На красных флагах были зашиты запрещенные "серп и молот".















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