Оплата работы врача должна вырасти в разы. 2 апреля 2018 года в Украине стартовала медреформа. Теперь с врачом нужно подписать декларацию, чтобы получать лечение бесплатно. Государство по этой декларации будет платить доктору за каждого пациента. Это и есть принцип «деньги ходят за пациентом».

За одного человека Национальная служба здоровья заплатит врачу минимум 370 гривень в год. При этом терапевт должен подписать декларации максимум с 2000 пациентами, семейный врач – с 1800, педиатр – 900. Врачам, которые работают в селах, Минздрав разрешил набирать больше пациентов.

За пациентов, которые болеют чаще – дети и пожилые – врачу заплатят больше. Минздрав уже подготовил проект постановления с корректирующими коэффициентами, которые зависят от возраста человека.

Поэтому 370 гривен – это базовый тариф, который будет применятся только для самых беспроблемных больных – людей в возрасте 18-39 лет.

Проект «Об утверждении порядка реализации госгарантий медобслуживания населения по программе медицинских гарантий для первичной медпомощи на 2018 год» определяет пять категорий пациентов и ставки коэффициентов за их лечение.

Самый большой коэффициент Минздрав установил за медобслуживание детей до года и до пяти лет – 4. То есть, врач получит 1480 гривень в год за каждого ребенка, родители которого подпишут с медиком декларацию.

Для детей от шести и до 17 лет коэффициент – 2,2 или 814 грн в год. Пациенты возрастом 40-64 года для врача это 444 гривны в год при коэффициенте – 1,2. За людей старше 65 доктор получит 740 грн.

Для горных регионов дополнительно будет применяться коэффициент 1,25.

За пациентов, которые не подпишут декларацию с врачом медучреждения, к которому они были прикреплены до реформы, больница получит 240 гривень в год без корректирующих коэффициентов. Это временная ставка, пока все украинцы не подпишут декларации.

Выплатами будет заниматься Национальная служба здоровья. Но перечислять деньги ведомство будет не врачу, а в больницу, где он работает. В медучреждении уже будут вычитывать из этой суммы коммунальные платежи, оплату работы медсестры, налоги.

Поэтому доктор должен договорится с главврачом о своей зарплате, говорят в Минзраве.

«Мы подсчитали и увидели, что это может быть сумма от 10 тысяч до 100 тысяч гривень, в зависимости от того, сколько пациентов и какие они. В месяц», – прокомментировала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в прямом эфире «Радио Свобода».

Подписать декларацию можно и с частным врачом, утверждают в Минздраве. Но сами врачи частных клиник отказываются подписывать договор с пациентами, которые обращаются в медучреждения.

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