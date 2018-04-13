Советник вице-президента Джозефа Байдена по вопросам национальной безопасности Майкл Карпентер опубликовал материал, где призывает отменить приглашение Владимира Путина посетить Белый дом

Об этом сообщает «Голос Америки», информирует svodka.net.

На подобное заявление Карпентера натолкнула поддержка Россией сирийского режима и его причастность к химической атаке в Великобритании.

Он пишет, что президент Трамп пренебрег советами своего советника по национальной безопасности и поздравил Путина с переизбранием на президентский пост, хотя результат «выборов» был известен заранее, а ранее неподалеку от Кремля был убит оппозиционный руководитель и прежний премьер-министр Борис Немцов, а Алексею Навальному было запрещено выдвигать свою кандидатуру.

Автор статьи также ставит вопрос, почему Трамп пригласил Путина в Белый дом вскоре после того, как Кремль применил нервно-паралитическое вещество против бывшего российского разведчика и его дочери на территории главного союзника США — Великобритании.

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Такое приглашение грозит внести несогласие в отношения с европейскими союзниками относительно изоляции России, убедит россиян, что агрессивная политика Кремля вызывает уважение со стороны Трампа и, наконец, создаст чувство о слабости президента.

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