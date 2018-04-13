Один из разработчиков нервно-паралитического вещества "Новичок" Вил Мирзаянов считает, что экс-офицер российской разведки Сергей Скрипаль выжил благодаря тому, что убийцы не учли погодные условия в Солсбери. Этот материал можно прочитать и на украинском языке От смерти Скрипаля спасла погода в Солсбери Фото: ЕРА Вил Мирзаянов в интервью "Коммерсанту"."Недостаток этой серии "Новичков" в том, что они обладают высокой гидроуязвимостью, то есть это неустойчивые соединения, вообще-то говоря. Это вещество может быть устойчиво только в условиях отсутствия влаги и влажности. Вещество применили в Англии 4 марта, где стоял туман – капельки воды в воздухе", – рассказал он.Химик подчеркнул, что применить отравляющее вещество в подобных условиях мог только "идиот, который ничего не знает о химических свойствах "Новичка".По мнению Мирзаянова, яд на дверную ручку здания нанесли в тот момент, когда Скрипаль с дочерью были за пределами дома. В результате взаимодействия "Новичка" с водой его концентрация успела упасть в несколько раз."Они получили дозу, но не летальную, потому что расчетная концентрация упала. Причем они ведь возвращались, а если бы эта пара не приехала днем, там бы вещества уже было недостаточно для летального исхода", – подытожил он.66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Позже оба вышли из критического состояния. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около 30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата дипломатов из 25 стран.Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что подобные вещества способны производить около 20 стран мира.29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать. 9 апреля ее выписали из больницы.По данным СМИ, она находится в госпитале на военной базе.Сергей Скрипаль, по словам врачей, восстанавливается медленнее дочери, но прогресс заметен. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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