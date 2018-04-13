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Соразработчик "Новичка" заявил, что на Скрипаля покушались "идиоты", не знающие о химических свойствах яда
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13.04.2018 08:31
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Один из разработчиков нервно-паралитического вещества "Новичок" Вил
Мирзаянов считает, что экс-офицер российской разведки Сергей
Скрипаль выжил благодаря тому, что убийцы не учли погодные условия
в Солсбери. Этот материал можно прочитать и на украинском языке От
смерти Скрипаля спасла погода в Солсбери Фото: ЕРА Вил Мирзаянов в
интервью "Коммерсанту"."Недостаток этой серии "Новичков" в том, что
они обладают высокой гидроуязвимостью, то есть это неустойчивые
соединения, вообще-то говоря. Это вещество может быть устойчиво
только в условиях отсутствия влаги и влажности. Вещество применили
в Англии 4 марта, где стоял туман – капельки воды в
воздухе", – рассказал он.Химик подчеркнул, что применить
отравляющее вещество в подобных условиях мог только "идиот, который
ничего не знает о химических свойствах "Новичка".По мнению
Мирзаянова, яд на дверную ручку здания нанесли в тот момент,
когда Скрипаль с дочерью были за пределами дома. В результате
взаимодействия "Новичка" с водой его концентрация успела упасть в
несколько раз."Они получили дозу, но не летальную, потому что
расчетная концентрация упала. Причем они ведь возвращались, а если
бы эта пара не приехала днем, там бы вещества уже было недостаточно
для летального исхода", – подытожил он.66-летнего Скрипаля и
его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с
симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Позже
оба вышли из критического состояния. Следствие выяснило,
что во время покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около
30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали
60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ
в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата
дипломатов из 25 стран.Захарова заявляла, что "Новичок"
никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в
странах Запада бывшими советскими учеными. Президент РФ
Владимир Путин утверждал, что подобные вещества способны
производить около 20 стран мира.29 марта стало известно, что Юлия
Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать. 9 апреля
ее выписали из больницы.По данным СМИ, она находится в
госпитале на военной базе.Сергей Скрипаль, по словам врачей,
восстанавливается медленнее дочери, но прогресс заметен.
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