По словам правоохранителей, мужчина завязал веревку на батарее в своем кабинете и, накинув петлю, выпрыгнул из окна, передает ТСН.

Отмечается, что тело 37-летнего чиновника обнаружил сторож администрации. Перед суицидом Власенко написал прощальное письмо коллегам и родным, в котором обвинил их в своей смерти, а ночью разнес его по кабинетам сотрудников.

В полиции больше деталей о письме не рассказали, но известно, что мужчина просил свою мать не приезжать на похороны. Он также обвинял свое руководство в пропажи нескольких тысяч долларов своих сбережений.

Коллеги и близкие не понимают мотивов поступка чиновника. Некоторые сотрудники администрации утверждают, что в последнее время Власенко был мрачным и замкнутым. С родными он почти не общался, а на праздники отключил телефон.

Сейчас полиция выясняет, был ли факт доведения до самоубийства.

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